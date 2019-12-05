Dünya Mühendisler Günü nedir? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü mesajları ve sözleri!

Endüstri, elektrik, inşaat, kimya gibi pek çok alanda mühendislik yapan kişiler, bu özel günde hatırlanmaya devam ediyor. Bugüne özel Dünya Mühendisler Günü en güzel mesajlar ve sözler araştırılmaya başlandı. Ülkemizde 5 Aralık gününe denk gelen bugün başka ülkelerde farklı tarihlerde kutlanıyor. Hayatımızın hemen hemen her yerinde görevde bulunan mühendislerin yakınları kutlama mesajları atmaya başladı. Henüz mesaj atmayanlar ise Mühendisler Günü mesajlarını araştırıyor. Peki Dünya Mühendisler Günü nedir? Haberimizde, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü mesajları ve sözlerine ve merak edilenlere erişebilirsiniz.

DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Meslekte geçirilen her bir yıl mühendislik binasına konan ek bir taş gibidir. Uzun yıllar hizmet etmiş ve hala da hizmet eden mühendisleri canı gönülden tebrik eder, bu vesileyle tüm mühendislerimizin Dünya Mühendisler Gününü kutlarım.

Farklı çalışmalar ve projelerle hayatımızı kolaylaştıran mühendislerin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.

Sabah güne başlanmasından itibaren günün sona ermesine kadar geçen zaman diliminde karşımıza çıkan çoğu şey mühendislerimizin çalışmaları sonucu insanlığın hizmetine sunulan şeylerdir. Tüm mühendislerimizin bu özel gününü kutlarım.

Tüm mühendislerin, değerli Meslektaşlarımızın Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun. Toplumsal yaşamın her aşamasında önemli hizmetler veren Mühendislere hak ettikleri saygıyı gördükleri bir yaşam dileriz.

Mühendislik, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslektir. Bu münasebetle Dünya Mühendisler Gününüzü kutlarım.

Her alanda bilgi ve teknoloji geliştiren ve uygulayan tüm mühendislerin Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.

DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ NEDİR?

Ülkemizde 5 Aralık tarihinde kutlanan bu özel gün, çeşitli ülkelerde yılın farklı tarihlerinde kutlanıyor. Mühendislik Günü'nün bazı ülkelerde kutlanma tarihleri şöyle; Arjantin 16 Haziran, Belçika 20 Mart, İtalya 15 Haziran, Rusya 22 Aralık.