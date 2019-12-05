Düz ve standart sigara paketi uygulaması başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

TARIM ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle "tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulaması başlıyor. Tütün Alkol Daire Başkanı Yüksel Denli, "5 Aralık 2019 itibariyle eski paketlerin üretimi tamamen kaldırıldı. Yeni paketlerin piyasaya arzı başladı" dedi. Düzenlemeyle paketler tek renk olarak belirlendi. Marka, ayırt edici ibare ve diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi, konumu standart hale getirildi, markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri kaldırıldı. Paketlerdeki resimli sağlık uyarıları alanı yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarıldı, resimli uyarı paketin ön yüzeyi yanı sıra arka yüzeyine de konuldu. 14 yeni birleşik (resimli) sağlık uyarısı belirlendi.