Edirne'de okullar tatil mi oldu? 6 Aralık Meteoroloji'den Edirne hava durumu uyarısı!

Kış aylarının kendini hızlı bir şekilde göstermesi üzerine vatandaşlar hava durumu ile ilgili bilgileri önceden öğrenmek istiyor ve ona göre hareket etmek istiyorlar. Böyle zamanlarda ise en çok merak edilen konu "Okullar tatil mi olacak?" sorusunun yanıtı oluyor. Aileler çocukları için en iyisi olsun isterken konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Ülkemizin birçok ilinde yaşanan kar yağışı ve sağanak fırtına vatandaşları epey etkilemiş durumda. Peki Edirne'de yarın okullar tatil mi? 5 Aralık Edirne'de okullar tatil olacak mı? Edirne Valiliği'nden konu ile ilgili açıklama geldi mi? İşte bilgiler!

EDİRNE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Kış aylarını yoğun yaşadığımız şu dönemde birçok ilimizde yaşanan kar yağışı ve sağanak vatandaşları etkiliyor. Hava durumuna göre okulların tatil olup olmayacağı valilik tarafından duyurulacak. Peki; Edirne'de yarın okullar tatil mi?

İşte ayrıntılar…