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'de okullar tatil mi oldu? 6 Aralık Meteoroloji'den Edirne uyarısı!

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte binlerce vatandaş kendi ilindeki ile ilgili konuları merak etmeye başladı. Özellikle soğuk havalar en çok ulaşımı etkilediğinden "Okullar tatil mi?" sorusu akıllara geliyor. sebebi ile bazı illerimizde yağan kar ya da sağanak yağış dolayısıyla yaşanan durumlar vatandaşların konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Ülke genelini kapsayan kuvvetli hava durumundan ötürü birçok problemin önüne geçmek için çeşitli önlemler alınmaktadır. Peki; 'de yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Edirne'de okullar tatil mi olacak? 'nden açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 5.12.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 12:43
Edirne'de okullar tatil mi oldu? 6 Aralık Meteoroloji'den Edirne hava durumu uyarısı!

Kış aylarının kendini hızlı bir şekilde göstermesi üzerine vatandaşlar ile ilgili bilgileri önceden öğrenmek istiyor ve ona göre hareket etmek istiyorlar. Böyle zamanlarda ise en çok merak edilen konu "Okullar tatil mi olacak?" sorusunun yanıtı oluyor. Aileler çocukları için en iyisi olsun isterken konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Ülkemizin birçok ilinde yaşanan kar yağışı ve sağanak fırtına vatandaşları epey etkilemiş durumda. Peki 'de yarın okullar tatil mi? 5 Aralık Edirne'de okullar tatil olacak mı? 'nden konu ile ilgili açıklama geldi mi? İşte bilgiler!

EDİRNE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Kış aylarını yoğun yaşadığımız şu dönemde birçok ilimizde yaşanan kar yağışı ve sağanak vatandaşları etkiliyor. Hava durumuna göre okulların tatil olup olmayacağı valilik tarafından duyurulacak. Peki; Edirne'de yarın okullar tatil mi?

İşte ayrıntılar…

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Edirne'de okullar tatil mi oldu? 6 Aralık Meteoroloji'den Edirne hava durumu uyarısı!
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