Engelli şahsı 30 kez bıçaklayarak öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde engelli vatandaşı evinin önünde 30 kez bıçaklayıp 160 TL parası ve 6 paket sigarasını çalan cinayet zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada pişman olduğunu söyleyen zanlı, kararı duyunca baygınlık geçirdi.



Olay, 17 Mart tarihinde Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi Akasya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akasya Sokak üzerindeki bir evde yaşayan ve geçimini elektrikli engelli aracıyla kuruyemiş satarak sağlayan bedensel engelli Muktedir Çapur(50), evinin giriş bölümünde, nişan cemiyetinden döndüğü öğrenilen ailesi tarafından ölü bulundu. Çapur'un kanlar içinde yerde yattığını gören ailesi durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerine yapılan incelemede boğazında kesikler olan Muktedir Çapur'un öldüğü tespit edildi. Olayın ardından Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Karamürsel Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çapur'u 30 kez bıçaklayıp 160 TL parası ve 6 paket sigarasını çaldığı iddia edilen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan takip sonrasında Çapur'u öldürdüğü iddia edilen Gürsel Kızıldağ (25) ve Burak Gülfidan yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şahıslardan Gürsel Kızıldağ tutuklanırken, Burak Gülfidan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Katil zanlısının 'canavarca hisle öldürme' suçundan yargılanması istendi

Engelli vatandaşın 30 yerinden bıçaklanarak öldürülmesi olayı ile ilgili açılan dava, Kocaeli Adliyesi 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Davanın 2. celsesinde Çapur'u öldürdüğü iddia edilen Gürsel Kızıldağ ile şahsa yardım ettiği ve yağma suçunu işlediği iddia edilen Burak Gülfidan hakim karşısında hazır bulundu. Bir önceki duruşmada yaşlı adamı kendisini taciz ettiği için öldürdüğünü iddia eden sanık Kızıldağ'ın amcası H.K.'nin tanık olmak istemediği belirtti. Daha sonra mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, Gürsel Kızıldağ'ın 'canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasını, Burak Gülfidan'ın ise 'nitelikli yağma' suçundan cezalandırmasını talep etti.



"Pişmanım, özür dilerim"

Mütalaanın okunmasının ardından savunma yapan sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek müvekkillerin lehine olan yükümlerin uygulanmasını talep ettiler. Daha sonra son sözleri sorulan sanıklardan Burak Gülfidan, olay anında katil zanlısının düşündüklerini bilmediği için yaşananları engeleyemediğini belirterek beraatini talep etti. Daha sonra söz alan katil zanlısı Gürsel Kızıldağ, "Pişmanım. Maktulün yakınlarından özür diliyorum" dedi.



Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını duyunca baygınlık geçirdi

Sanıkların son sözünü söylemesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıklayan mahkeme heyeti, katil zanlısı Gürsel Kızıldağ'ın 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, yapma' suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanık Burak Gülfidan'a ise 'yağma' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyetinin kararını duyan Gürsel Kızıldağ fenalık geçirerek baygınlık geçirdi.

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