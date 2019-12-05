Erzurum ve Niğde'de okullar tatil mi? Şeklinde araştırmalar öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Özellikle sosyal medya üzerinden bu iki ilde yaşayan vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarla valilikten yapılacak olan kar tatili açıklamasını bekliyor. Meteoroloji birçok il için sıcaklıkların bu hafta içerisinde düşmeye devam edeceğini vurgularken kuvvetli rüzgar uyarısı da yaptı. Peki, Erzurum ve Niğde'de okullar tatil mi? 5 Aralık Erzurum ve Niğde'de okullar kar tatiline girecek mi? İşte detaylar…

ERZURUM VE NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

Yağışların; K. Maraş'ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ'ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Haberimizin devamından bu iki il için yapılan kar tatili açıklamaları ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz…