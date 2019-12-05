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ve ’de ? 5 Aralık Erzurum ve Niğde’de okullar kar tatiline girecek mi?

tarafından yapılan son dakika kar yağışı uyarılarının ardından birçok ilimizde etkisi görülmeye başladı. Özellikle ve 'de sorusu orada yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Kar yağışının başlamasının ardından gözler illerin valiliklerine çevrildi. Peki, Erzurum ve Niğde'de okullar tatil mi? 5 Aralık Erzurum ve Niğde'de okullar kar tatiline girecek mi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 5.12.2019 11:52
Erzurum ve Niğde’de okullar tatil mi? 5 Aralık Erzurum ve Niğde’de okullar kar tatiline girecek mi?

ve 'de ? Şeklinde araştırmalar öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Özellikle sosyal medya üzerinden bu iki ilde yaşayan vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarla valilikten yapılacak olan kar tatili açıklamasını bekliyor. birçok il için sıcaklıkların bu hafta içerisinde düşmeye devam edeceğini vurgularken kuvvetli rüzgar uyarısı da yaptı. Peki, Erzurum ve Niğde'de okullar tatil mi? 5 Aralık Erzurum ve Niğde'de okullar kar tatiline girecek mi? İşte detaylar…

ERZURUM VE NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

Yağışların; K. Maraş'ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ'ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Haberimizin devamından bu iki il için yapılan kar tatili açıklamaları ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz…

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Erzurum ve Niğde’de okullar tatil mi? 5 Aralık Erzurum ve Niğde’de okullar kar tatiline girecek mi?
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