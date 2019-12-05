Afyon, Kütahya ve Eskişehir'de bugün okullar tatil olacak mı? 5 Aralık Perşembe bugün okullar tatil edildi mi?

Eskişehir, Afyon ve Kütahya'da yarın okullar tatil mi? Sorusu araştırılmaya devam ediyor. Meteorolojiden gelen uyarıların ardından gün içerisinde etkisini gösteren kar yağışı ile birçok ilde öğrenci ve velilerin merakla yapılacak olan valilik açıklamasını beklemesine neden oldu. Peki, Eskişehir, Afyon ve Kütahya'da yarın okullar tatil mi? 5 Aralık Perşembe okullar tatil olacak mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? ESKİŞEHİR, AFYON, KÜTAHYA

Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri bir çok ilde etkili olan kar yağışı yarın da etkisini artıracak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklığın daha da düşmesiyle birlikte etkili kar yağışı görülecek. Peki, yarın yani 5 Aralık Eskişehir, Afyon ve Kütahya'da okullar tatil mi olacak? Haberimizin devamından konuyla ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz...