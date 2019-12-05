İşsizlik maaşı almak için ne kadar çalışmak gerekir? İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? İşte cevabı

Türkiye'de belli bir süre çalıştıktan sonra kendi rızası dışında işsiz kalan vatandaşlara ödenen ücrete işsizlik maaşı denir. Tabi ki bu maaşı almak için belli başlı şartlar yerine getirilmelidir. Peki, İşsizlik maaşı almak için ne kadar çalışmak gerekir? Bu ücreti almaya hak kazanmak için en başta kişinin işine kendi rızası dışında işveren tarafından son verilmesi gerekmektedir. (Bazı durumlarda değişiklik gösterebilir.) Hal böyle olunca belli bir sürenin üstünde çalışmış ve işinden olmuş kişiler yasa gereği bu süreçte geçimlerini sağlayabilmek için işsizlik maaşına başvurabilirler. Haberimizin içerisinden işsizlik maaşı alma şartlarını öğrenebilirsiniz…

İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN NE KADAR ÇALIŞMAK GEREKLİDİR? İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

İŞKUR, işsizlik maaşı belirli şartları sağlayabilen vatandaşlara verilir. İşte işsizlik maaşı alma şartları…

İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN NE KADAR ÇALIŞMAK GEREKLİDİR?

İşsizlik maaşı almak isteyen vatandaşlar aşağıdaki çalışma süresi şartlarını yerine getirmelidirler;

600 gün süre ile sigorta primi ödenmiş çalışanlar için 180 gün,

900 gün süre ile sigorta primi ödenmiş kişiler için 240 gün,

1080 gün süre ile sigorta primi ödenmiş kişiler için ise 300 gün süre ile işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor.

Sigorta primi 600 günün üzerinde olmayan vatandaşlar işsizlik maaşı alma hakkını kazanamazlar. Ayrıca son 4 ay içerisinde sürekli olarak primleri ödenmiş olmalıdır.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR? BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Son 4 ayda asgari ücret üzerinden primi ödenen kişilere 1.023.36 Türk Lirası ödeme yapılmaktadır.

Son 4 ay 3500 TL üzeri primi ödenen kişiler 1.400.00 Türk Lirası ödeme yapılmaktadır.

Son 4 ay içerisinde 6.000 Türk Lirası üzerinden sigorta primi ödenmiş kişiler için ise 2.046 Türk Lirası işsizlik maaşı ödemesi yapılmaktadır.

Peki, işsizlik maaşı için nereye müracaat edilmelidir. İşte ayrılmanın ardından 30 gün içerisinde İŞKUR birimine veya İŞKUR internet sitesine başvurularak işsizlik maaşı başvurusunu yapabilirsiniz…