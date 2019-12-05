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İstanbul’da baskını! 57 kilo hint keneviri ele geçirildi!

İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde bir mekanda hint keneveri yetiştirildiği ortaya çıktı. Mekanda yapılan aramada iki bidon sıvı gübre, vantilatör, ısıtıcı ve sera ısıtıcısı reflektörü ele geçirildi. İki kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 57 kilo hint keneveri ele geçirildiği öğrenildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
DAMLA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.12.2019 12:56 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 12:58
İstanbul’da hint keneviri baskını! 57 kilo hint keneviri ele geçirildi!

Hint Keneviri baskını

İstanbul Avcılar İlçesi'nde bir mekânda Hint Keneviri yetiştirildiğini öğrenen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü baskın yaptı. Mekânda yapılan aramada, 57 kilogram gelen 200 kök Hint Keneviri bitkisi, iki bidon sıvı gübre, vantilatör, ısıtıcı, nemölçer ve sera ısıtıcısı reflektörü ele geçirildi. İki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadele de kapsamlı çalışmalar yapıyor. İstanbul Avcılar İlçesi'nde de Hint Keneviri serasına çevrildiği öğrenilen mekâna İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri baskın yaptı.

57 KİLO HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Hint Keneviri serasının olduğu ilçedeki mekânla bağı olan Ozan P. (36) ve İbrahim Y. (39) isimli şüpheliler Emniyet mensupları tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mekânda yapılan aramada, 57 kilogram gelen 200 kök Hint Keneviri bitkisi, iki bidon sıvı gübre, vantilatör, ısıtıcı, nemölçer ve sera ısıtıcısı reflektörü ele geçirildi. Şüpheliler Emniyet'teki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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İstanbul’da hint keneviri baskını! 57 kilo hint keneviri ele geçirildi!
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