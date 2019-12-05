İzmir’de aynı gün iki yangın: 3 ölü

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İZMİR Foça'da 2 katlı evde çıkan yangında anne-oğul yaşamını yitirirken, bir kişi ise alevlerin arasından kurtarıldı. Oruç Reis Caddesi'ndeki 2 katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında alt katta olduğu görülen Deniz Tuncer (60), kurtarıldı. Yangın güçlükle söndürülürken, üst kata giren ekipler, Nevin Tuncer (55) ve oğlu Murat Cihan Tuncer'in (30) cansız bedeniyle karşılaştı.Öte yandan Bayraklı ilçesinde bulunan bir apartmanın zemin katında da yangın çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dairede tek başına kalan ve dumandan etkilendiği belirlenen Cevriye Çalışkan'ı hastaneye kaldırdı. Çalışkan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.