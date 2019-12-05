Kar Balkanlar’dan geldi, sıcaklık düşüyor

BUGÜN NELER OLDU

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava, dün İstanbul'u da etkiledi. Sıcaklık 18 dereceden 4 dereceye kadar düştü. Sıcaklığın aniden düşmesi, İstanbullulara zor anlar yaşattı. Soğuk ve bulutlu hava, pazar gününden itibaren yerini yeni bir yağışlı sisteme bırakacak. Edirne ve ilçelerinde dün başlayan kar yağışı etkili oldu. Balkanlar'a yakın köylerde bitki örtüsü beyaza büründü. Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli taraflarında karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı. Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Ağrı'da aralıklı kar yağışı etkili olmaya devam edecek.Ukrayna'da etkili olan soğuk havalar, bir Türk vatandaşının ölümüne neden oldu. Ülkenin batısında bulunan Vinnitsya şehrinde yaşayan Rüstem Avşar'ın donarak hayatını kaybettiği açıklandı. Avşar'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için Türk yetkililerin devreye girdiği, adli tıptaki işlemlerin ardından cenazenin ailesine teslim edilmek üzere Türk Hava Yolları ile Odessa kentinden İstanbul'a getirileceği bildirildi.