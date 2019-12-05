Kars'taki fuhuş operasyonunda 8 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 3 ay süren teknik ve fiziki takibi neticesinde kentteki 4 eğlence merkezine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 41 kişinin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen 13 zanlı ile fuhuş yaptığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu kadın adliyeye sevk edildi.

"Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan 8 kişi tutuklanırken aracılık eden diğer 5 kişi ise serbest bırakıldı. İfadelerinin ardından salıverilen 28 kadından 23'ü ise sınır dışı edildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 1 Aralık'ta eğlence merkezlerinde fuhşa yönelik düzenlenen "son durak" operasyonunda 28'i yabancı uyruklu 41 kişi gözaltına alınmıştı.