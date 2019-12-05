Kavgada araya giren oğlunu sırtından vurdu

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Damarlı Mahallesinde meydana geldi. H.D., iddiaya göre evde, eşini darp etmeye başladı. Çiftin oğlu E.D., araya girerek, babasına müdahale etmeye çalıştı. Bunun üzerine baba H.D. kendisine ait evdeki tüfeği aldı. Babasının elindeki tüfeği gören E.D., evden kaçmak istedi. Oğlunun kaçtığını gören baba tüfeği ateşleyerek, oğlunu sırtından vurdu. E.D. ihbar üzerine olay olay yerine gelen ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. E.D'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. E. D. ilk ifadesinde babasının annesini darp ederken araya girdiğini, sonra da babasının kendisini vurduğunu anlattı. Gözaltına alınan H.D. ise Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.



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