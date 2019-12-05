Kayıp dağcılar gişelerden böyle geçmiş... Arabayı Mert Alparslan kullanırken görüntülendi

1 Aralık Pazar günü 31 yaşındaki Mert Alpaslan ve 37 yaşındaki Efe Sarp isimli iki amatör dağcı 34 SK 2280 plakalı araçlarıyla Uludağ Oteller Bölgesine geldi. Burada kısa süre iki arkadaş gezindikten sonra araçlarını Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı önüne bıraktı. Ailelerine whatsapptan Uludağ'ın zirvesini gösteren fotoğraf yollayarak, ''Biz Buraya Gidiyoruz'' diyen iki amatör dağcı Oteller Bölgesine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan zirveye doğru akşam saatlerinde yola çıktı. Havanın kararmasına ve yoğun kar yağışına aldırış etmeyen iki dağcı yola koyuldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde sisin etkili olmasıyla beraber yönlerini kaybeden iki dağcı zirve yolunda kayboldu.

Saatin geç olması ve iki kayıp dağcıdan haber alamayan aileleri Jandarma ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri kayıp iki dağcıyı bulmak için arama çalışması başlattı.

Arama kurtarma çalışmalarının 4. gününde de havadan arama yapılacak

Yaklaşık 94 saattir devam eden arama kurtarma çalışmalarına 4. gününde Uludağ'ın güney yamaçlarında ağırlık verileceği öğrenildi. Geçen 72 saatin ardından resmi olarak son bulan arama kurtarma faaliyetleri kayıp dağcıların ailelerinin Bursa Valiliği ve Jandarma Komutanlığına yaptıkları müracaatın ardından İçişleri Bakanlığı talimatıyla 3 gün daha uzatıldı. Ailenin müracaatına göre 3'er gün 3'er gün uzatılacağı öğrenildi. Aramaların ilk günününden bu yana bölgede Bursa Valisi Yakup Canbolat başta olmak üzere 260'ı Jandarma, AFAD, Gönüllü Arama Kurtarma görevlisi olmak üzere Valilik, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve gazetecilerle birlikte alanda yaklaşık 350 kişi bulunuyor.

Uludağ'ın aniden değişen sert hava koşullarına, yoğun sise ve araziye rağmen vadilerin en derin noktasına kadar iple inerek dere yataklarını araştıran JAK ekipleri 4 gündür arazide kayıp dağcıları arıyor. Jandarma ekipleri bölgeyi işi bilen dağcılardan da arama çalışmalarında istifade ediyor. Bu sabah itibariyle güneşin yüzünü gösterdiği Uludağ'da arama kurtarma çalışmaları hız kazandı. Hem havadan hemde karadan sis basmadan arama faaliyetlerine hız veren ekipler 4 koldan arama faaileyetlerine başlamış durumda. Bölgeye giden bir askeri helikopter, Oteller bölgesinden aldığı JÖH ve AFAD ekiplerini göller bölgesine götürüp bıraktı. Ekipler yerden arama çalışması yürütürken 2 ayrı helikopterde görüş mesafesinin iyi olması sebebiyle havadan arama yapıyor. Ayrıca 2. Oteller Bölgesi'nin üst tarafı ve Volfram Madeni'nin olduğu bölgede de diğer arama kurtarma ekipleri arama yapıyor.



Otomobili Mert Alparslan kullanırken görüntülendi

Öte yandan Bursa Uludağ'da 4 gündür yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen halen izlerine rastlanılmayan 2 dağcının, otomobilleri ile Uludağ Milli Park gişelerinden Uludağ'a giriş yaparken ki görüntüleri ortaya çıktı. 1 Aralık sabahı kaydedilen görüntülerde başlarına geleceklerden habersiz 2 dağcının otomobilleriyle geçiş yaptıkları, dağcılardan Mert Alparslan'ın otomobili kullandığı görülüyor. 1 Aralık Pazar sabah 07:51'de kaydedilen görüntülerde dağcılar araçlarıyla geliyor, yavaşlıyor ve HGS ile geçiş yapıyor. Direksiyonda Mert Alpaslan'ın olduğu görülüyor.

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