Kayseri ve Malatya'da 5 Aralık okullar tatil olacak mı? Kayseri ve Malatya'da öğrenciler kar tatili bekliyor!

Ülkemizde birçok ilde etkisini göstermeye devam eden kar yağışı öğrenci ve velilerin internet üzerinden yarın Kayseri ve Malatya'da okullar tatil olacak mı sorusunu araştırmalarına neden oldu. Özellikle sosyal medyada paylaşım yapan vatandaşlar valilik tarafından yapılacak olan açıklamayı beklerken her iki ilde de havanın çok soğuk olduğunu bildiriyorlar. Peki, Kayseri ve Malatya'da yarın okullar tatil olacak mı? Kayseri ve Malatya'da okullar tatil edildi mi? Vali açıklama yaptı mı?

KAYSERİ VE MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Özellikle Ankara, Eskişehir, Edirne, Kayseri, Malatya başta olmak üzere pek çok şehirde öğrenciler okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Haberimizin devamından valilikten açıklama yapılıp yapılmadığı ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…