‘Küfürbaz Trol’ savcı çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Kâfir Profesör (@kafir_prof)" isimli hesaptan bir süredir gerek dini değerlere gerekse de devlet büyüklerine yönelik eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı paylaşımlar yapılıyordu. Antalya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şikâyet üzerine suç içerikli paylaşımların yapıldığı hesabın tweet'leri attığı ID'sine ulaştı. Tweet'lerin cep telefonu üzerinden atıldığı belirlendi. Telefonun kime ait olduğu araştırıldığında ise şoke eden bir gerçekle karşılaşıldı. Cep telefonu, Antalya Cumhuriyet Savcısı Ekrem H. üzerine kayıtlıydı. Paylaşımların yapıldığı şüpheli tarafından kullanılan bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital eşyalar incelenmeye alındı. İfadesine başvurulan Ekrem H. savunmasında atılı suçlamaları kabul etmedi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayı bildirmesiyle harekete geçti. Ekrem H. hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından adli ve idari soruşturma yürütülecek.2007'de Elmalı Savcısı olarak göreve başlayan Ekrem H.'nin 2018'de birinci sınıfa ayrıldığı, İzmir'in bir ilçesinde bir süre Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı anlaşıldı.