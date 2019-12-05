Müge Anlı canlı yayınında son dakika haber! Celalettin Polat olayında korkunç iddia

Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında her hafta dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bu haftaki programlara ise Celalettin Polat olayının detayları ve ortaya atılan iddialar damga vurdu. İlk olarak Celalettin Polat'ı eşinin öldürdüğü iddia edildi. Dün, Müge Anlı canlı yayınında Polat'ın oğlu Emre Polat'ın öne sürdüğü iddialar ise izleyenleri dehşete düşürdü.

ERZİNCAN'DA YAŞANAN OLAYIN GEÇMİŞİ – CELALETTİN POLAT'A NE OLDU?

Celalettin Polat, Haziran 2009'da Erzincan Çayırlı'daki köyünde kayboldu. Polat olayının aydınlatılması için kardeşleri atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı canlı yayınına katıldı.