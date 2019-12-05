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canlı yayınında son dakika haber! olayında korkunç iddia

'daki olayında son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına telefonla bağlanan ve isminin gizli tutulmasını isteyen bir şahıs, Celalettin Polat'ın çocukları tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Aynı kişi, iddiaların devamında Polat'ın bir tandırın altında gömüldüğünü iddia etti. İşte yaşanan son dakika gelişmeleri ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 5.12.2019 10:57
Müge Anlı canlı yayınında son dakika haber! Celalettin Polat olayında korkunç iddia

Atv'de yayınlanan ile Tatlı Sert programında her hafta dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bu haftaki programlara ise olayının detayları ve ortaya atılan iddialar damga vurdu. İlk olarak Celalettin Polat'ı eşinin öldürdüğü iddia edildi. Dün, Müge Anlı canlı yayınında Polat'ın oğlu Emre Polat'ın öne sürdüğü iddialar ise izleyenleri dehşete düşürdü.

ERZİNCAN'DA YAŞANAN OLAYIN GEÇMİŞİ – CELALETTİN POLAT'A NE OLDU?

Celalettin Polat, Haziran 2009'da Erzincan Çayırlı'daki köyünde kayboldu. Polat olayının aydınlatılması için kardeşleri atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı canlı yayınına katıldı.

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Müge Anlı canlı yayınında son dakika haber! Celalettin Polat olayında korkunç iddia
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