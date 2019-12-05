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Odun yüklü TIR'daki yangını itfaiye söndürdü

’ün Ovacık ilçesinde balataların ısınması nedeniyle lastiklerinden alev alarak yanmaya başlayan odun yüklü TIR, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.12.2019 21:47

Olay akşam saatlerinde, Karabük ile Ovacık'a bağlayan yolda meydana geldi. Ersin Kaplan yönetimindeki 78 AJ 276 plakalı odun yüklü TIR'ın, balataların ısınması nedeniyle lastikleri yanmaya başladı. Lastiklerden çıkan dumanı fark eden Kaplan, TIR'ı yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada Kaplan ve diğer sürücüler alevleri söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Kaplan, TIR çekicisini dorseden ayırdı. Gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

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Odun yüklü TIR'daki yangını itfaiye söndürdü
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