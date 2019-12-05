Öğretim görevlisi eşini 17 kez bıçakladı

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Üsküdar'da bir üniversitede daire başkanı olan Cengiz İ., başka bir üniversitede öğretim görevlisi olan eşini 17 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. İddiaya göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilişim Daire Başkanı Cengiz İ. (42), Sakarya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan eşi Elif İ. (41) ile şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Çift arasında geçtiğimiz pazar gecesi yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cengiz İ., eşi Elif İ.'yi 17 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan Elif İ., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Elif İ.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olayın ardından kaçan Cengiz İ. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Cengiz. İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.