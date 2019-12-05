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Öldürülen Afgan’ın katili arkadaşları çıktı

Giriş Tarihi: 5.12.2019
Öldürülen Afgan’ın katili arkadaşları çıktı
MANISA'NIN Şehzadeler ilçesinde dere yatağında geçtiğimz hafta cesedi bulunan Afganistan uyruklu Mojibullah Azizi'nin (28) işkence edilerek öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine jandarma ekipleri katil zanlılarının yakalanması için harekete geçti. Yapılan soruşturma sonucu Afganistan uyruklu K.A., R.S.K ve İ.M. yurt dışına kaçma hazırlığında iken Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde sahte pasaport ve kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan olaya karıştığı değerlendirilen L.M.O. ve M.İ.O'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Öldürülen Afgan’ın katili arkadaşları çıktı
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