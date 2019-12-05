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Otopazarındaki kavgada flaş gelişme: 5 tutuklama

’ın Tuşba ilçesinde bulunan Açık Oto Pazarı’nda geçtiğimiz hafta iki aile arasında kavga meydana gelmiş, kavgada 6 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili flaş bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken 5’i ‘Kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 5.12.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 09:39
Otopazarındaki kavgada flaş gelişme: 5 tutuklama

Van İli Tuşba İlçesi'nde bulunan Açık Oto Pazarı'nda geçtiğimiz hafta aralarında ticari ilişkiden kaynaklı alacak-verecek kavgası bulunan iki aile arasında olay çıkmıştı. Olayda 7 şüpheli yaralanmış, yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Van Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince "Kasten Öldürme / Kasten Yaralama" olayının şüphelileri tespit edildi.

SUÇ MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik operasyon gerçekleştiren ekipler 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 Adet Av Tüfeği, 1 Adet Bıçak, 35 Adet Av Tüfeği Fişeği ve çok sayıda sopa ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i serbest kalırken 5 şüpheli "Kasten Adam Öldürmek" suçundan tutuklandı.

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Otopazarındaki kavgada flaş gelişme: 5 tutuklama
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