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Sarallar suç örgütü operasyonu! 'ın da arasında olduğu 8 kişi tutuklandı

Sarallar olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonlarla gözaltına alınan, aralarında suç örgütü lideri 'ın aralarında da bulunduğu 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.12.2019 10:53

İstanbul merkezli üç ilde eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça sorgusu yapılan 23 şüpheli tutuklama ve adli kontrol talepleriyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin sayı çokluğu nedeniyle üç ayrı nöbetçi mahkemeye bölünerek sorguları tamamlandı. Sorgusu yapılan şüphelilerden aralarında Burhanettin Saral'ın da bulunduğu 8 şüphelinin "Örgüt kurma, yönetme", "Silahlı tehdit", "Yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi. Şüphelilerden 15'i ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

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Sarallar suç örgütü operasyonu! Burhanettin Saral'ın da arasında olduğu 8 kişi tutuklandı
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