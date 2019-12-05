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Son dakika haberi: 'de korkutan ! 'de o illerde hissedildi... Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından sürekli olarak güncellenerek kamuoyunu yurtta ve dünyada meydana gelen güncel depremlere ilişkin bilgi veren son depremler listesi verilerine göre 'de Kıbrıs adası açıklarında yerin 18.4 kilometre derinliğinde korkutan bir son dakika depremi meydana geldi. 'de merkez üssüne yakın bölgede bulunan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlara korku ve panik yaşattı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 5.12.2019 22:59 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 22:59
Son dakika haberi: Akdeniz'de korkutan deprem! Türkiye'de o illerde hissedildi... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından sürekli olarak güncellenen son depremler listesi verilerine göre Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında yerin 18.4 kilometre derinliklerinde korkutan bir son dakika depremi meydana geldi. Deprem Türkiye'nin, merkez üssüne yakın bölgelerde bulunan il ve ilçelerin yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar tarafından da hissedildi. İşte son dakika deprem haberine ilişkin tüm detaylar ve Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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Son dakika haberi: Akdeniz'de korkutan deprem! Türkiye'de o illerde hissedildi... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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