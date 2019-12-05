Son dakika haberi: Akdeniz'de korkutan deprem! Türkiye'de o illerde hissedildi... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından sürekli olarak güncellenen son depremler listesi verilerine göre Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında yerin 18.4 kilometre derinliklerinde korkutan bir son dakika depremi meydana geldi. Deprem Türkiye'nin, merkez üssüne yakın bölgelerde bulunan il ve ilçelerin yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar tarafından da hissedildi. İşte son dakika deprem haberine ilişkin tüm detaylar ve Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...