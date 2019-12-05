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Haberi: Saplantılı komşu 5 aylık hamile kadını kaçırdı! Olayın detayları akıllara durgunluk verdi! 'da...

ATV ekranlarının sevilen programı ’da da izleyicileri hayrete düşüren bir olayı yaşandı. Canlı yayına katılan Ali Tolu isimli bir şahıs 5 aylık hamile resmi nikahlı eşi Gamze Tolu’nun komşuları Murat Dinç ve onun eşi Yurdagül Dinç tarafından kaçırıldığını ve 11 Kasım tarihinden bu yana kendisinden haber alamadığını canlı yayında gözyaşları içinde anlatmıştı. Çorum’un Sungurlu ilçesinde gerçekleşen olayda Ali Tolu eşi Gamze’yi çok sevdiğini ve yıllardır bebek hasretiyle yandıklarını tam mutlu oldukları sırada araya giren komşu Murat Dinç’in karısını kaçırdığını anlattı. Akıllara durgunluk veren olay ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor…

Giriş Tarihi: 5.12.2019 08:16 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 08:17
Son Dakika Haberi: Saplantılı komşu 5 aylık hamile kadını kaçırdı! Olayın detayları akıllara durgunluk verdi! Esra Erol'da...

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan 'da programında yine çok ilginç bir olayı yaşandı. Canlı yayına katılan Ali Tolu isimli bir şahıs, 5 aylık resmi nikâhlı eşinin saplantılı komşuları tarafından kaçırıldığını ve kendisinden 11 Kasım tarihinden itibaren haber alamadığını belirtmişti. 2013 yılında evlenen çiftin hayatları 2017 yılında komşuları Murat Dinç'in saplantılı bir şekilde Gamze Tolu'ya olan tacizleri ile zehir oldu. Olayla ilgili kan donduran gelişmeler gelmeye devam ederken, Murat Dinç'in bu ilk kaçırması olmadığı ortaya çıktı. İşte akıllara durgunluk veren son dakika haberinin ayrıntıları…

ESRA EROL'DA PROGRAMINDA AKILALMAZ OLAY! BU İLK KAÇIRMASI DEĞİL!

2013 yılında evlenen çiftin hayatları 2017 yılında komşuları Murat Dinç'in saplantılı bir şekilde Gamze Tolu'ya olan yaptığı tacizlerle gölge düşürmüştü.

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Son Dakika Haberi: Saplantılı komşu 5 aylık hamile kadını kaçırdı! Olayın detayları akıllara durgunluk verdi! Esra Erol'da...
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