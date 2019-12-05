Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 5 Aralık MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula!

Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar çekiliş sonuçlarını sorgulamaya başladı. Vatandaşlar '' Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen haftaki sonuçlarda haftalardır süren devir serisi devam etti. Geçen haftaki sonuçlarda kimse altı bilmeyi başaramayınca 22 milyon TL'yi bulan büyük ikramiye 5 Aralık çekilişine devretti. Peki 5 Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 5 ARALIK

Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak.

GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLAR NASILDI?

Süper Loto oyununun 632'nci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 8, 27, 38, 46 ve 47 olarak belirlendi. Süper Loto oyununun 632. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 17 milyon 520 bin 125 lira 28 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 83 kişi 9 bin 978 lira 50'şer, 4 bilen 5 bin 252 kişi 171 lira 10'ar, 3 bilen 105 bin 658 kişi 14 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Süper Loto çekilişinde özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.