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Yarın hangi illerde olacak? 6 Aralık yarın ?

Meteorolojiden gelen raporlarına göre ülkemizde birçok il kar yağışının etkisi altında. Düşen hava sıcaklıkları ile binlerce öğrenci ve veli okula giderken ulaşımda problem yaşıyor. Bunun üzerine yarın mi olacak? Sorusu internet üzerinden gün içerisinde araştırılırken gözler illerin valiliklerine çevrildi. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarla öğrenciler şehirlerinin eğitime kar yağışı sebebiyle ara vermesini talep ediyor. Peki, Yarın 6 Aralık ? Hangi ilçelerde okullar tatil olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 5.12.2019 17:38
Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? 6 Aralık yarın okullar tatil mi?

Meteorolojiden dün gelen son dakika kar yağışı uyarısıyla binlerce veli ve öğrenci valilikten yapılacak olan kar tatili açıklamasını bekledi. İnternet üzerinden yarın kar tatili olacak mı sorusu araştırılırken gözler valilere çevrilmiş durumda. Ayrıca birçok ilde bugün etkisini gösteren soğuk hava öğrencilerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım yoluyla valilerden eğitime ara verilmesini istedi. Peki, yarın olacak mı? 6 Aralık yani yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Kar tatili ile ilgili vali açıklama yaptı mı? Detaylı bilgiler haberimizin devamında…

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK?

K. Maraş'ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ'ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Haberimizin devamından valilikten açıklama gelip gelmediğiyle ilgili tüm bilgiye ulaşabilir sorularınızın cevaplarını öğrenebilirsiniz…

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Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? 6 Aralık yarın okullar tatil mi?
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