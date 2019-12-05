Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? 6 Aralık yarın okullar tatil mi?

Meteorolojiden dün gelen son dakika kar yağışı uyarısıyla binlerce veli ve öğrenci valilikten yapılacak olan kar tatili açıklamasını bekledi. İnternet üzerinden yarın kar tatili olacak mı sorusu araştırılırken gözler valilere çevrilmiş durumda. Ayrıca birçok ilde bugün etkisini gösteren soğuk hava öğrencilerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım yoluyla valilerden eğitime ara verilmesini istedi. Peki, yarın okullar tatil olacak mı? 6 Aralık yani yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Kar tatili ile ilgili vali açıklama yaptı mı? Detaylı bilgiler haberimizin devamında…

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK?

K. Maraş'ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ'ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Haberimizin devamından valilikten açıklama gelip gelmediğiyle ilgili tüm bilgiye ulaşabilir sorularınızın cevaplarını öğrenebilirsiniz…