Yeni Asır’dan 125. yaş balosu

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Ege'nin dev çınarı Yeni Asır Gazetesi 125. yılını iş, spor ve siyasetin ünlü isimlerinin katıldığı balo ile kutladı. Gecede başarılı iş insanlarına Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji ödülleri verildi.Türk basın tarihinde yeniliklerin öncüsü olan ve üç asra tanıklık eden, Ege'nin Çınarı Yeni Asır Gazetesi 125'inci yaşını kutladı. Swissotel Büyük Efes'teki gecede konuşan Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, "Türkiye'nin en köklü gazetesi olarak 125 yılı aşan mazisiyle pek çok tarihi olaya tanıklık eden Yeni Asır Gazetesi, aynı zamanda bir okuldur ve Babıali'ye onlarca ünlü gazeteci kazandırmıştır. Türk basınının tarihi çınarı Yeni Asır, ilkeli habercilik anlayışını ve okuruyla olan samimi beraberliğini hiç kuşkusuz gelecek yüzyıllara taşıyacaktır" dedi. Geceye, aralarında Vali Erol Ayyıldız, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası) Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'ın da bulunduğu, iş ve siyaset dünyasının seçkin isimleri katıldı. Kuruluş yıldönümü balosunda, sektörlerinde başarılı iş insanlarına Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGE YİİT) ödülleri verildi.