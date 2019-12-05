Zemheri ayı ne zaman başlıyor? Zemheri nedir?

Vatandaşlar tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak biliniyor. En belirgin özelliklerinden bir tanesi bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olarak söylenmektedir. Arapça'da kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesinden oluşan zemheri nedir? Zemheri ayı ne zaman başlıyor?

ZEMHERİ AYI NEDİR?

Zemheri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. İşte, Zemheri hakkında bilinmesi gerekenler...

Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.

Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.

ZEMHERİ AYI NE ZAMAN BAŞLAR VE NE ZAMAN BİTER?

Her yıl 22 Aralık - 30 Ocak tarihleri arasında olan ve toplamda 40 gün süren zamana, zemheri ayı deniyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin de bir kısmı sonbahara bir kısmının da kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu ifade ediliyor. 21 Aralık'ta başlayan zemheri ayı, toplamda 40 gün boyunca hükmünü devam ettirir. 31 Ocak'ta zemheri tamamen çıkar ve yağış pek az görülür. Kuru bir ayazla geçen günler, insanı içten titretir.