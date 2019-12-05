Zirve yolunda son görüntü

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'dan geldikleri Bursa Uludağ'da, geçen pazar başladıkları zirve tırmanışında kaybolan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürdü. Kar yağışı ve sis nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı iki termal kameralı uçak ve bir helikopter kullanılamadı. Böle kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, sıcaklık ise eksi 10 dereceye kadar düştü. Kayıp iki dağcıya ait olduğu düşünülen ayak izlerini takip eden, dağcıların sosyal medya hesaplarından paylaştıkları gitmeyi düşündükleri bölgenin fotoğrafını da inceleyen ekiplerin çalışmaları sürüyor.Dağcıların İstanbul'dan geldikleri ve Uludağ Jandarma Karakolu'nun önüne park ettikleri otomobil, İstanbul'dan getirilen yedek anahtarla açıldı. Araçtaki incelemede de kaybolan kişilerin rotasıyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Gözü yaşlı aileler ise kriz merkezinde umutla iyi bir haber bekliyor. Öte yandan arama çalışmalarına katılan 4 kişilik AKUT ekibinin de kaybolduğu iddia edildi. Valilikten yapılan açıklamada ise ekiplerin şiddetli yağış nedeniyle bölgede geceyi geçirmek zorunda kaldıkları, sabah ise diğer ekiple buluştukları açıklandı. Uludağ'da oluşturulan kriz merkezine gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat, "259 personelimizle arama devam ediyor. Kar 20 santime ulaştı. Çalışmalar zaman zaman kesintiye uğruyor. Şu ana kadar herhangi bir emareye rastlamadık iki GSM operatörünün verdiği bir iki nokta daha önce arandı fakat ikinci bir arama daha yapacağız" dedi. İki dağcının kaybolmadan önceki son görüntüleriortaya çıktı.