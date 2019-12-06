3 Türk akademisyene mucitler oscarı

BUGÜN NELER OLDU

ABD Ulusal Mucitler Akademisi (NAI), yaşam kalitesi, ekonomik gelişme ve toplumun refahı üzerine buluşlar gerçekleştiren yılın akademisyenlerini açıkladı. Dünyanın dört bir yanından seçilen 168 mucit akademisyen arasında; çalışmalarına ABD'de devam eden Georgetown Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Üren, California Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mihri Özkan ve Massachusetts Hastanesi Harris Ortopedi Laboratuvarı Yardımcı Direktörü Doç. Dr. Ebru Oral da yer aldı.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Üren, 1994'te gittiği ABD'de 25 yıldır kanser üzerine araştırmalarını sürdüyor. Üner'in şimdiye kadar 11 patentli buluşu ve 110'dan fazla yayınlanmış bilimsel makalesi bulunuyor. Üren "Benim laboratuvarımda daha çok çocuklarda ve gençlerde görülen kemik ve kas kanseri üzerine çalışıyoruz. Ewing sarkomu, östeosarkom ve rabdomyosarkom adı verilen kanser türlerine özel hedeflenmiş tedavi yöntemleri geliştirmek için çaba gösteriyoruz. Ewing sarkomu için geliştirdiğimiz ilaç şu an klinik çalışma aşamasında. Bilimsel buluşların ürüne dönüştürülmesi hem ekonomik değer kazandırır hem de yeni bilimsel çalışmaların doğmasına yol açar" dedi.Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 21 yıl önce Purdue Üniversitesi'ne doktora yapmak için ABD'ye geldiğini anlatan Doç. Dr. Oral ise son 15 yılda eklem protezlerine ilişkin yaptıkları buluşlardan dolayı NAI listesine seçildiğini belirtti. Oral, gençlere, "alabilecekleri en iyi eğitimi almaları, zamanlarını iyi kullanarak öğrenmeye devam edecekleri, kendilerini geliştirebilecek ortamları ve insanları bularak geçirmeleri" tavsiyesinde bulundu.Stanford Üniversitesi'ne yüksek öğrenim için gelen ve 30 yıldır Amerika'da yaşayan elektrik mühendisi Prof. Dr. Özkan da yeşil teknoloji ve iklim değişikliği üzerine yaptığı çalışmaları nedeniyle NAI listesine seçildi. Özkan, "Bu onur, akademisyenler için Oscar ödülü gibidir. Enerji ve iklim değişikliği, 21'inci yüzyılın en büyük problemleridir. Geri dönüşümlü malzemelerin, tarımsal atıkların, yenilenebilir malzemelerin batarya yapı malzemelerine dönüştü- rülerek, hem çok randımanlı hem de ucuz bataryaların yapılması, karbon emisyonunun azalmasında çok önemli bir faktör. Bu konuda üniversiteye 76 inovasyon başvurusunda bulunduk" diye konuştu.