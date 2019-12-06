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Bunu yapan insan olamaz! Engellinin simit sattığı tezgahını çaldılar

’de bir engellinin geçimini sağlamak için simit sattığı tezgahı çalan 3 hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalanan hırsızlar, adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.12.2019 15:28

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Simit Arabam, Engel Tanımam' projesi kapsamında verilen simit tezgahı 17 Kasım'da Şehir Hastanesi A Kapısı'ndan çalınan engelli Süleyman B., polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yüzleri kapalı 3 kişinin simit tezgahını kilidini kırarak bir araca yüklediklerini belirleyen polis, araç plakasından yola çıkarak hırsızları yakalayarak gözaltına aldı.
İsmi açıklanmayan şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, V.K. ve S.D., çaldıkları simit tezgahının yerini söylemedi. Zanlıların pişman olduklarını söylediği öğrenildi. İki şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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Bunu yapan insan olamaz! Engellinin simit sattığı tezgahını çaldılar
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