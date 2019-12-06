Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ceren Özdemir’e doğum günü mesajı! Doğum günün kutlu olsun... O sahneye çıkacağız Ceren

Özdemir’e mesajı! Doğum günün kutlu olsun... O sahneye çıkacağız Ceren

Ordu’da canice katledilen Özdemir yaşasaydı bugün kutlanacaktı. 3 Aralık 2019 Salı günü 19.30 sıralarında Altınordu ilçesinde bulunan evinin önünde cezaevi firarisi tarafından 4 km takip edilmiş ve ardından bıçaklanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özdemir’in kısa süre içerisinde tedavisi başlatılsa da genç balerin hayatını kaybetmişti. Acı olayın ardından Ceren’in doğum günü için arkadaşları bir video paylaştı. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in doğum gününden birkaç gün önce "Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter" demişti... Arkadaşları Ceren'in son isteğini bu video ile yerine getirdi: "O sahneye çıkacağız Ceren..." İşte Ceren için paylaşılan video…

Giriş Tarihi: 6.12.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 11:08
Ceren Özdemir’e doğum günü mesajı! Doğum günün kutlu olsun... O sahneye çıkacağız Ceren

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisiydi Özdemir. Bugün yaşasaydı 21 yaşına basacaktı. Hayat onu erken yaşta sevdiklerinden ayırdı. Ordu'da öğrencilerine verdiği bale dersinin ardından evine dönerken cezaevi firarisi cani Özgür Arduç tarafından canice öldürülmüştü. Ceren Özdemir'in doğum gününü sosyal medyadan binlerce kişi kutladı.

Ceren'in doğum gününü kutlayan binlerce kişi, cinayeti lanetleyerek "Seni hiçbir zaman unutmayacağız" mesajı verdi.

İşte sosyal medyadan yapılan paylaşımlar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ceren Özdemir’e doğum günü mesajı! Doğum günün kutlu olsun... O sahneye çıkacağız Ceren
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN