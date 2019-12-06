Ceren Özdemir’e doğum günü mesajı! Doğum günün kutlu olsun... O sahneye çıkacağız Ceren

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisiydi Ceren Özdemir. Bugün yaşasaydı 21 yaşına basacaktı. Hayat onu erken yaşta sevdiklerinden ayırdı. Ordu'da öğrencilerine verdiği bale dersinin ardından evine dönerken cezaevi firarisi cani Özgür Arduç tarafından canice öldürülmüştü. Ceren Özdemir'in doğum gününü sosyal medyadan binlerce kişi kutladı.

Ceren'in doğum gününü kutlayan binlerce kişi, cinayeti lanetleyerek "Seni hiçbir zaman unutmayacağız" mesajı verdi.

İşte sosyal medyadan yapılan paylaşımlar;