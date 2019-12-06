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Ceren'in katilinin yıllar önce bıçakladığı gencin ailesi konuştu!

'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan 'i bıçaklayarak öldüren ve ifadesi kan donduran katil zanlısının 14 yıl önce 13 yaşındayken yine Ordu'da bıçakladığı Dinçer A. gazetecilere çarpıcı açıklamalarda bulundu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.12.2019 13:54 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 14:10
Ceren'in katilinin yıllar önce bıçakladığı gencin ailesi konuştu!

'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan 'i bıçaklayarak öldüren ve ifadesi kan donduran katil zanlısının 14 yıl önce 13 yaşındayken yine Ordu'da bıçakladığı Dinçer A.'ya ulaşıldı. Sokakta yürürken arkasından gelen 'un karın bölgesinden defalarca bıçakladığı Dinçer, 10 gün komada kaldı. Dalağı alınan Dinçer A., Ceren'in, kendine saldıran kişi tarafından öldürüldüğünü duyduğu andan itibaren gözyaşı döktüğünü söyledi. Dinçer, aradan geçen süreye rağmen Arduç'un kendisine neden saldırdığını bilmediğini belirterek, "Neden yaptığını ben de hala merak ediyorum" dedi. Dinçer'in babası Ahmet A. ise "Baba bu beni bıçaklayan adam değil mi?, diye sordu" dedi..

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Ceren'in katilinin yıllar önce bıçakladığı gencin ailesi konuştu!
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