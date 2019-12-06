Müslüman alemi için önemli olan Cuma günü geldi çattı. Bu coşkuyu hisseden ve sevdikleri ile paylaşmak isteyen milyonlarca Müslüman dualar edecek ve ibadetlerini yerine getirecek. En bağlayıcı olanı ise Cuma namazı olacak. Öğle saatlerinin yaklaşması ile birlikte ibadetlerini yerine getirecek olmanın verdiği mutluluk milyonlarca vatandaşı mutlu ve huzurlu yapıyor. Peki; Cuma günü hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir?

CUMA GÜNÜ NASIL İBADET ETMELİYİZ?

Cuma Sureleri Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Cuma Suresini okuyan kişiye, Müslüman şehirlerden bir şehirde Cuma Namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısınca on sevap verilir."(1) Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) uyumadan önce Müsebbihat (İsra, Hadid, Haşr, Cuma, Saff, Teğabün ve A'la) Surelerini okurdu.

CUMA GÜNÜ HANGİ DUALAR VE SURELER OKUNUR?

Rivayet Edildi ki: Kısmeti kapalı olanlar, Cuma Suresini günde 3, 5 veya 7 kere okursa, kısmetleri açılır. Allahü Teala en kısa zamanda okuduğu ve devam ettiği bu sure hürmetine o kuluna kısa zamanda evlenmek nasip eder. Dargın olan eşlerin aralarının düzelmesi için de 3 veya 7 kere okunursa, eşlerin arası düzelir. Aralarındaki soğukluk ve kızgınlık Allah'u Teala'nın izniyle gider, birbirlerine karşı muhabbet meydana gelir. Bu sureyi okumayı adet haline getiren kimseye, Müslüman memleketlerinde Cuma namazına gelen ve gelmeyen kimselerin sayısı kadar sevap verilir. Bu sureyi okumaya devam edenler, şeytan vesveselerinden korunur. Cuma suresinin 4. ayeti bir yere asılırsa, orası bereketlenir. Allah'u Teala, o yeri her türlü felaketlerden korur.

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:



(Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla

aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.) [Tergib]



(Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]



(Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan

edilir.) [Taberani]



(Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.) [İsfehani]



(Cuma günü gusledenin günahları affolur.) [Taberani]



(Cuma günü sabah namazından önceEstagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh, okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.) [İbni Sünni]



(Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü

teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.)

CUMA GÜNÜ OKUNACAK HACET DUALARI

Cuma günü 100 defa" "YA ALLAH" diye zikreden insanın bütün dilekleri kabul olur.



Cuma Günü Duaların Kabulü İçin Zikirler



Cuma Günü "YA VALİ" esmasını (1000) defa okuyan her işinde kolaylık görür.



Cuma günü "LA İLAHE İLLALAHÜ'L MELİKÜ'L HAKKU'L- MÜBİN" (200) defa zikreden Kişi Allah'tan ne isterse verilir.



Cuma gecesi "YA DARR" Esmasını (100) kere çekerse, düşmüş olduğu dertten kurtulur. Fakir ve düşkün kimseler buna devam etseler çok faydasını görürler.



Cuma Günü " YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.



Cuma namazından sonra 100 defa" YA GAFUR" İsmini okumaya devam eden kişi mağfirete nail olur ve şifa bulur.