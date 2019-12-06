Diyanet Cuma hutbesini yayımladı! 6 Aralık bugünkü Cuma hutbesi konusu ne?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta Müslümanlara yönelik kaleme alınan ve içeriğinde müminlere yönelik değerli bilgi ve tavsiyeler bulunan hutbe bu haftaki konusuyla yayına alındı. Bu önemli günün gereği olan ibadetleri yapmak için camilere gitmeye hazırlanan müslümanlar namaz ibadetleri sonrasında hutbeyi okumak isteyerek arama motorlarında 6 Aralık Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? şeklinde yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 6 Aralık Cuma Hutbesi ve konusu…

6 ARALIK DİYANET CUMA HUTBESİ YAYINLANDI!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 6 Aralık Cuma Hutbesini haberimizde bulabilir ve keyifle okuyabilirsiniz...

İşte detaylar...