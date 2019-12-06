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hutbesini yayımladı! 6 Aralık bugünkü konusu ne?

Her hafta İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan hutbe müslümanların erişimine sunuldu. Haftalık olarak müminlere güzel, kıymetli bilgi ve tavsiyeler veren yayının bu haftaki konusu vatandaşlarca yoğun şekilde merak ediliyor. Haftanın en önemli günlerinden olan bu günün gereği olan ibadet için camilere gitmeye hazırlanan vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmeleri sonrası Diyanet Hutbesini okumak için arama motorlarında yoğun olarak 6 Aralık konusu nedir? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Diyanet 6 Aralık Cuma hutbesi konusu nedir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 6.12.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 09:20
Diyanet Cuma hutbesini yayımladı! 6 Aralık bugünkü Cuma hutbesi konusu ne?

İşleri Başkanlığı tarafından her hafta Müslümanlara yönelik kaleme alınan ve içeriğinde müminlere yönelik değerli bilgi ve tavsiyeler bulunan hutbe bu haftaki konusuyla yayına alındı. Bu önemli günün gereği olan ibadetleri yapmak için camilere gitmeye hazırlanan müslümanlar namaz ibadetleri sonrasında hutbeyi okumak isteyerek arama motorlarında 6 Aralık Diyanet konusu nedir? şeklinde yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Peki, hutbesi konusu nedir? İşte 6 Aralık Cuma Hutbesi ve konusu…

6 ARALIK DİYANET CUMA HUTBESİ YAYINLANDI!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 6 Aralık Cuma Hutbesini haberimizde bulabilir ve keyifle okuyabilirsiniz...

İşte detaylar...

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Diyanet Cuma hutbesini yayımladı! 6 Aralık bugünkü Cuma hutbesi konusu ne?
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