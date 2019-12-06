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namazı nasıl kılınır? Hangi dualar, sureler okunur? Cuma namazı kaç rekat? ile kılınışı

Müminler için bir gününün daha huzuru yaşanırken mutluluğu da paylaşılıyor. Her hafta bu mübarek günün coşkusunu ayrı bir şekilde yaşayan İslam âlemi, bugünü de aynı şekilde geçirecek. Öğle ezanı ile birlikte cuma namazı için camiler her zaman olduğu gibi dolacak, eller semaya kaldırılacak. Bu doğrultuda da, 'Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar okunur?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından abdestin nasıl alınacağını öğrenebilir, cuma namazının nasıl kılınacağı, kaç rekat olduğu ve hangi surelerin okunacağı bilgisine hızlı ve kolay şekilde ulaşabilirsiniz. İşte, bilgileri ile adım adım cuma namazı kılınışı...

Giriş Tarihi: 6.12.2019 08:16 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 08:17
Cuma namazı nasıl kılınır? Hangi dualar, sureler okunur? Cuma namazı kaç rekat? Diyanet ile kılınışı

İslam âlemi bir gününün huzurunu daha hissederken mutluluğunu da çevresindeki müminler ile paylaşmayı unutmuyor. Her hafta olduğu gibi yine bugün, öğle ezanı ile beraber Mübarek Cuma namazı için camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. Bu anlamlı günde ibadetini görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise 'Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?' sorusunun yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Sizler için özel olarak hazırladığımız içeriğimizden, 'in aktardıkları ile adım adım Cuma namazı kılınışı bilgisine yer verirken, abdestin nasıl alınacağını da belirttik.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, HANGİ DUALAR VE SURELER OKUNUR?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından cuma namazı kılınışı hakkında detaylara ulaşabilir, Diyanet'in açıkladığı bilgiler eşliğinde abdest alma ve okunacak dualar konusuna yönelik fikir sahibi de olabilirsiniz.

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Cuma namazı nasıl kılınır? Hangi dualar, sureler okunur? Cuma namazı kaç rekat? Diyanet ile kılınışı
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