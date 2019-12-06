Cuma namazı nasıl kılınır? Hangi dualar, sureler okunur? Cuma namazı kaç rekat? Diyanet ile kılınışı

İslam âlemi bir Cuma gününün huzurunu daha hissederken mutluluğunu da çevresindeki müminler ile paylaşmayı unutmuyor. Her hafta olduğu gibi yine bugün, öğle ezanı ile beraber Mübarek Cuma namazı için camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. Bu anlamlı günde ibadetini görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise 'Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?' sorusunun yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Sizler için özel olarak hazırladığımız içeriğimizden, Diyanet'in aktardıkları ile adım adım Cuma namazı kılınışı bilgisine yer verirken, abdestin nasıl alınacağını da belirttik.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, HANGİ DUALAR VE SURELER OKUNUR?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından cuma namazı kılınışı hakkında detaylara ulaşabilir, Diyanet'in açıkladığı bilgiler eşliğinde abdest alma ve okunacak dualar konusuna yönelik fikir sahibi de olabilirsiniz.