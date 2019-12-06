Cuma namazı saat kaçta? 6 Aralık Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı saatleri

İslam alemi açısından büyük önem taşıdığı ve adeta bir bayram günü kabul edildiği Cuma namazı saati araştırılıyor. İslam aleminin coşkuyla karşıladığı bugünde eller semaya yükselecek ve bol bol dua edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanan namaz vakitlerine göre ''Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun cevabı, her bir il için belli oldu. Toplu namazların cemaatle birlikte yapılması Müslümanların birlik ve beraberliklerinin, maddî ve manevî dayanışmalarının açık göstergesidir. Peki Cuma namazı saat kaçta? İşte 6 Aralık Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı saatleri vakti sizlerle…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 6 ARALIK

İslam alemini yakından ilgilendiren mübarek Cuma namazı saatleri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Haberimizin devamında 6 Aralık Cuma namazının saat kaçta kılınacağına ve il il Cuma namazı saatleri vaktine yer verdik.