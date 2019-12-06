Cuma namazı saat kaçta? 6 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara ve tüm şehirler için il il Cuma namazı saatleri...

Bir Cuma gününe daha kavuşmuş olmanın huzuru ve heyecanı yaşanırken vatandaşlar, öğle namazını müteakip ülkenin tüm camilerinde namaz ibadetini kılmaya hazırlanırken bu sorunun yanıtını merak ediyor. Bu doğrultuda "Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?" sorusu, sabahın ilk ışıkları ile birlikte arama motorlarının popüler konuları arasında yerini aldı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" İşte 6 Aralık Cuma, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve il il Cuma namazı saatleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 6 ARALIK EZAN SAATLERİ

Cuma namazı saatlerine ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;