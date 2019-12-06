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evinde ölü bulunan Ayşe’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın (46) evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25), ölmeden önce sosyal medya hesabından farklı zamanlarda paylaştığı yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Karaman'ın otomobili kullanırken, yüksek sesle müzik dinlediği ve müziğe eşlik ettiği görülüyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.12.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 17:17
Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. İhbarı yapan Özgür Tarhan, sabah eve geldiğinde kız arkadaşını ölü bulduğunu ileri sürdü. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve anestezi ilaçları bulundu. Savcılık sorgusunda, Karaman'ın kendisinden ağrı kesici ilaç istediğini, damar yolu açarak, genç kıza ilaçları verdiğini, 'propofol' etken maddeli anestezi ilacı kendisinin vermediğini söyleyen Özgür Tarhan, tutuklandı. Hakkında, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açılan Özgür Tarhan, Pazartesi günü Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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