Antrenmanda korkutan anlar! Dili boğazına kaçtı...

Esenler amatör futbol kulüplerinden Olimpiyat Spor'un oyuncusu 15 yaşındaki Efe Kahraman antrenman yaptığı sırada futbolcu arkadaşı ile çarpıştı ve bir anda yere yığıldı. Yere yığılan Kahraman'ın dili boğazına kaçması sonucu nefes alamaz duruma geldi. Arkadaşları ve futbol hocaları panik içinde ne yapacaklarını bilemezken olaya şahit olan stadın güvenlik görevlisi Suat Özcan ise hemen ilk sağlık müdahalesini yaparak Efe Kahraman'ın nefes almasını sağladı. Daha sonra Efe Kahraman, 112 Acil Servis ambulansı ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa süreli müşahedenin ardından taburcu edilen genç futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

