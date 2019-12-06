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Antrenmanda korkutan anlar! Dili boğazına kaçtı...

Stadyumu'nda yaptığı sırada bir arkadaşıyla çarpışması sonucu dili boğazına kaçan 15 yaşındaki futbolcunun hayatını, güvenlik görevlisi kurtardı. İlk müdahaleyi yapan kahraman güvenlik görevlisi ile genç futbolcu olayın ardından statta bir araya geldi. Güvenlik görevlisi o anları anlatırken, genç oyuncu ise güvenlik görevlisine teşekkür etti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.12.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 09:36
Antrenmanda korkutan anlar! Dili boğazına kaçtı...

amatör futbol kulüplerinden Olimpiyat Spor'un oyuncusu 15 yaşındaki Efe Kahraman yaptığı sırada futbolcu arkadaşı ile çarpıştı ve bir anda yere yığıldı. Yere yığılan Kahraman'ın dili boğazına kaçması sonucu nefes alamaz duruma geldi. Arkadaşları ve futbol hocaları panik içinde ne yapacaklarını bilemezken olaya şahit olan stadın güvenlik görevlisi Suat Özcan ise hemen ilk sağlık müdahalesini yaparak Efe Kahraman'ın nefes almasını sağladı. Daha sonra Efe Kahraman, 112 Acil Servis ambulansı ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa süreli müşahedenin ardından taburcu edilen genç futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Antrenmanda korkutan anlar! Dili boğazına kaçtı...
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