Fikirtepe’de metrobüs kazası ucuz atlatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Kadıköy Fikirtepe metrobüs durağına yanaşan bir metrobüs, kayganlaşan yolda duramayarak önündeki metrobüse çarptı. Bazı yolcular hafif şekilde yaralandı. Kaza dün 17.30 sıralarında Fikirtepe metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan bir metrobüs sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün durduramadığı metrobüs o sırada durakta yolcu alan metrobüse arkadan çarptı. İki metrobüsün birbirine girdiği kazada bazı yolcular hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edilirken, hasar alan metrobüsler çecikiler tarafından duraktan çekildi. Metrobüslerin duraktan çekilmesiyle birlikte durak tekrar kullanılmaya başlandı.