‘Işığın emekçileri’ 400 bin volta meydan okuyor

BUGÜN NELER OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ)'nin bu yıl Ağustos ayında başlattığı çalışma ile ana elektrik iletim hatlarına, elektrik kesilmeden, helikopterli canlı bakım hizmeti veriliyor. Bu çalışma sırasında yerden metrelerce yükseklikteki teknisyenler adeta ölüme meydan okuyor. Zekeriyaköy'deki ana iletim hattında da bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Özel eğitimli 15 kişilik ekip, helikoptere, 450 kilo ağırlığında bir sepet bağlıyor. Sepete izole kıyafetler giyen bir ya da iki bakım teknisyeni biniyor. Helikopter kendisine bağlı sepeti, 400 bin volt elektrik yüklü kabloya bırakıyor. Teknisyenler deniz seviyesinden 280 metre yükseklikte, saatlerce çalışıyor. TEİAŞ 4. Bölge Müdürü Atilla Kaya, "Canlı bakım ekiplerimize 'ışığın emekçileri' diyebiliriz. Bu hatlardaki enerjinin kesilmeden yapılması için arkadaşlarımız özverili bir şekilde çalışıyorlar" diye konuşuyor.