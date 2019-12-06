Katili o yakalattı

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Özgür Arduç'u, sosyal medyada paylaşılan görüntülerinden tanıyan esnaf Alpay Taşçı'nın ihbar etiği ortaya çıktı. Taşçı, "Zanlıya çok benziyordu. Lokantaya girdi. Parasının olmadığını söyleyip, yemek istemiş ama vermemişler. Dışarı çıkınca takip etmeye başladım. 155'i arayarak polise ihbarda bulundum. Kaçmak için hızlandığı vatandaşların da yardımıyla yakaladık. O esnada polis de geldi" dedi.ORDU Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılan açıklamada katil zanlısı Özgür Arduç'un, 2005'te işlediği "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçu ve diğer suçlar nedeniyle 30 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve 15 Ağustos 2005'ten itibaren çeşitli cezaevlerinde kaldığı belirtildi. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği hükümleri uyarınca 28 Ekim 2019'da Ordu Açık Cezaevine alınan Arduç'un, 1 Aralık gecesi saat 00.15 sularında firar ettiği ve hakkında yakalama emri çıkarıldığı ifade edildi.