Kazada kahreden tesadüf

BUGÜN NELER OLDU

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında, oğlu hayatını kaybeden belediye işçisi babanın, durumdan habersiz şekilde olay yerinde temizlik çalışmasına katıldığı ortaya çıktı. Kütahya-Afyonkarahisar Çevreyolu'nda önceki gün 2 gencin olay yerinde, bir kişinin de hastanede yaşamını yitirdiği kazada ölenlerden Muhammed Harman'ın babası Enver Harman, otomobilin çarpması nedeniyle yola savrulan ağaç parçalarını temizleme çalışmasına katıldı. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan Enver Harman çalışırken, oğlu ve diğer gencin cesetleri cenaze aracına konuldu. Baba Harman, ancak birkaç saat sonra kaza yerindeki iki cesetten birinin oğluna ait olduğunu öğrendi.