Meteoroloji'den son dakika kar yağışı ve kuvvetli buzlanma uyarısı geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Doğu'da kar yağışı, Batı'da ise kuvvetli buzlanma ve don! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ülkemiz geneline ilişkin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralık ayı itibari ile yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşüş gösterirken; Doğu illerinde kar, Batı'da ise sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Hâl böyle olunca da 'Hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Beş günlük hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan MGM; Doğu Anadolu merkezli kar yağışlarına dikkat çekerken, aralarında İstanbul'un da yer aldığı birçok Batı ili için ise sağanak yağışlara vurgu yaptı. Kurum ayrıca, Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da önümüzdeki 3 gün boyunca kuvvetli buzlanma ve don görüleceğini duyurdu.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.