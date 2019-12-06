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'den son dakika kar yağışı ve kuvvetli buzlanma uyarısı geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ve kar yağışı uyarıları art arda geliyor. Aralık ayının ilk haftası itibari ile, Doğu illerinde kar yağışı görülürken; Batı'da İstanbul'un bulunduğu birçok ilde sağanak yağış ve soğuk hava etkisini hissettiriyor. Durum böyle olunca da, 'Hava durumu nasıl olacak ve kar ne zaman yağacak?' sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. MGM; önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklarken, Doğu bölgeleri için kar yağışı, aralarında İstanbul'un da yer aldığı Batı illeri içinse sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji ayrıca, Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı için kuvvetli buzlanma ve don beklendiğini açıkladı. Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; beş günlük sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.12.2019 08:22 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 08:22
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı ve kuvvetli buzlanma uyarısı geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Doğu'da kar yağışı, Batı'da ise kuvvetli buzlanma ve don! Genel Müdürlüğü'nden ülkemiz geneline ilişkin son dakika ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralık ayı itibari ile yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşüş gösterirken; Doğu illerinde kar, Batı'da ise sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Hâl böyle olunca da 'Hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Beş günlük hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan MGM; Doğu Anadolu merkezli kar yağışlarına dikkat çekerken, aralarında İstanbul'un da yer aldığı birçok Batı ili için ise sağanak yağışlara vurgu yaptı. Kurum ayrıca, Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da önümüzdeki 3 gün boyunca kuvvetli buzlanma ve don görüleceğini duyurdu.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika kar yağışı ve kuvvetli buzlanma uyarısı geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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