Sakarya’da üniversiteli genç evinde ölü bulundu

BUGÜN NELER OLDU

Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Ç.'den haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde genci hareketsiz buldu. İhbar üzerine Sakarya'nın Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ve polis ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirlendi. Üniversiteli gencin siyanür içerek intihar ettiği iddiaları üzerine apartman sakinleri tahliye edildi. Mehmet Ali Ç.'nin cenazesi donanımlı AFAD ekibince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi otopsi merkezine kaldırıldı.