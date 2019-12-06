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’da üniversiteli genç evinde ölü bulundu

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI Yaşam
Giriş Tarihi: 6.12.2019
Sakarya’da üniversiteli genç evinde ölü bulundu
Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Ç.'den haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde genci hareketsiz buldu. İhbar üzerine Sakarya'nın Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ve polis ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirlendi. Üniversiteli gencin siyanür içerek intihar ettiği iddiaları üzerine apartman sakinleri tahliye edildi. Mehmet Ali Ç.'nin cenazesi donanımlı AFAD ekibince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi otopsi merkezine kaldırıldı.
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Sakarya’da üniversiteli genç evinde ölü bulundu
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