Selahattin Demirtaş’ın anne ve babası kaza geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Ergene ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan E80 TEM Otoyolu Çorlu gişeleri mevkiinde tek taraflı yaralamalı trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonucu toplam 9 şahıs hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanırken yaralılar Çorlu'da bulunan hastanelere gönderildi.

Plakası 35 FK 356 olan aracın HDP 26. Dönem MV. Hüda Kaya adına kayıtlı olduğu öğrenildi.

Yaralılar arasında cezaevinde bulunan HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da olduğu öğrenildi.

Yaralanan şahıslar şu şekilde; Tahir DEMİRTAŞ (Selahattin Demirtaş'ın babası), Sadiye DEMİRTAŞ ( Selahattin Demirtaş'ın annesi), Süleyman AKKAYA, Fesih TÜRKMEN, Sadiye BULUTTEKİN, Mehmet AKKAYA, Özkan YALGI, Tahir Elçi YALGI ve Roni TÜRKMEN...

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli tahkikata başlandığı öğrenildi.