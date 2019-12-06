Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Bolu'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Son dakika haberi: 'da korkutan ! 'da da hissedildi - ve son depremler listesi...

ve verilerine göre - Merkez'de korkutan bir meydana geldi.

Giriş Tarihi: 7.12.2019 01:45 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 02:10
Son dakika haberi: Bolu'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından sürekli olarak güncellenerek kamuoyuna yurtta ve dünyada meydana gelen depremleri duyuran son depremler listesi verilerine göre Bolu Merkez'de yerin 10.0 kilometre derinliğinde korkutan bir son dakika depremi meydana geldi. Sarsıntılar merkez üssüne yakın bölgelerde bulunan İstanbul'un illerinde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar korku ve panik yaşadı. İşte son dakika depreminin tüm detayları...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Bolu'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN