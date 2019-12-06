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Son dakika haberi: Eşini kıyma makinesinde parçalara ayırdıktan sonra bunu da yapmış! karar çıktı

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Mersin'de yaşanan ve her bir detayı tüyler ürperten Cemile Ertürkoğlu cinayetinden son dakika haberi geldi. Mahkeme, eşinin boğazını keserek öldüren Mustafa Ertürkoğlu'nu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bir önceki duruşmada zanlı, eşini öldürdüğü ve sonrasında kıyma makinesine atarak parçaladığı söylediği anlarda duruşma salonu adeta buz kesmişti. Bugünkü ikinci duruşmaya da Cemile Ertürkoğlu'nu yakın komşusu P.A.'nın yakın komşusunun anlattıkları damga vurdu. Yakın komşu, olaydan sonra Mustafa Ertürkoğlu'nun yanına geldiğini ifade ederken; söyledikleri mahkeme salonunda büyük şaşkınlık yarattı. İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.12.2019 19:36 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 19:39
Son dakika haberi: Eşini kıyma makinesinde parçalara ayırdıktan sonra bunu da yapmış! Mahkemeden karar çıktı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde geçtiğimiz yıl 28 Kasım tarihinde yaşanan ve kelimenin tam anlamı ile kan donduran vahşete ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. 34 yaşındaki Cemile Ertürkoğlu, boşanmak üzere olduğu eşi lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü. Zanlı, davanın ilk duruşmasında eşini öldürdüğünü kabul ederken; kıyma makinesine atarak parçaladığını da aktarmıştı. Mustafa Ertürkoğlu'nun bu sözleri ise mahkeme salonu buz kesmişti.

EŞİNİ KIYMA MAKİNESİNDE PARÇALARA AYIRDIKTAN SONRA BUNU DA YAPMIŞ!

Davanın ikinci duruşması bugün görülürken; Mustafa Ertürkoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmaya ise Cemile Ertürkoğlu'nu yakın komşusu P.A.'nın anlattıkları damga vurdu. Yakın komşu, katil zanlısı Mustafa Ertürkoğlu'nun olayın ardından yanına geldiğini anlatırken; sözleri büyük şaşkınlık yarattı.

İşte, son dakika haberinin detayları;

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Son dakika haberi: Eşini kıyma makinesinde parçalara ayırdıktan sonra bunu da yapmış! Mahkemeden karar çıktı
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