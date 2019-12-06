Son dakika haberi: Eşini kıyma makinesinde parçalara ayırdıktan sonra bunu da yapmış! Mahkemeden karar çıktı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde geçtiğimiz yıl 28 Kasım tarihinde yaşanan ve kelimenin tam anlamı ile kan donduran vahşete ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. 34 yaşındaki Cemile Ertürkoğlu, boşanmak üzere olduğu eşi lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü. Zanlı, davanın ilk duruşmasında eşini öldürdüğünü kabul ederken; kıyma makinesine atarak parçaladığını da aktarmıştı. Mustafa Ertürkoğlu'nun bu sözleri ise mahkeme salonu buz kesmişti.

EŞİNİ KIYMA MAKİNESİNDE PARÇALARA AYIRDIKTAN SONRA BUNU DA YAPMIŞ!

Davanın ikinci duruşması bugün görülürken; Mustafa Ertürkoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmaya ise Cemile Ertürkoğlu'nu yakın komşusu P.A.'nın anlattıkları damga vurdu. Yakın komşu, katil zanlısı Mustafa Ertürkoğlu'nun olayın ardından yanına geldiğini anlatırken; sözleri büyük şaşkınlık yarattı.

İşte, son dakika haberinin detayları;