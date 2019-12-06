Son dakika haberi: Katil Özgür Arduç'tan kan donduran ifade: "Hapishaneden çıkarsam onu da öldüreceğim!"

Hapishaneden firar ettikten sonra sürekli bally kokladığını söyleyen katil Özgür Arduç'un ifadeleri ortaya çıktı. Hürriyet'in özel haberine göre, psikopat katil polise verdiği ifadede 3 günlük insan avı sonucunda önüne çıkanı öldürmek istediğini dile getirdi. Bıçak çalarken marketçiyi, kıyafet çalarken erkek çocuğunu kıskanarak öldürmek istediğini dile getiren Ceren Özdemir'in katili pişman olmadığını cezaevinden çıkarsam yine insan öldürmeyi düşündüğünü söyleyerek kan dondurdu! Ayrıca katilin dedesi tarafından yetimhaneye verildiği, 18 yaşına kadar yetimhanede büyüdüğü anlaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları...