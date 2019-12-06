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haberi: Katil 'tan kan donduran ifade: "Hapishaneden çıkarsam onu da öldüreceğim!"

Türkiye'nin konuştuğu cinayetinin ardından katil 'un ifadeleri olarak ortaya çıktı! 20 yaşındaki üniversite öğrencisini canice katleden Özgür Arduç'un ifadeleri kan dondurdu! Olayın olduğu sabah "kimi öldürebilirim" diyerek insan avına çıkan Arduç'un olaydan sonra bir erkek çocuğunu da öldürmek istediği, bir AVM'den kıyafet çaldığı, markette çalışan personeli de canice yok etmeyi planladığı ortaya çıktı. Cezaevinden kaçan katil "cezaevinden çıkınca adresini bildiğim bir kadını öldüreceğim" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 6.12.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 09:29
Son dakika haberi: Katil Özgür Arduç'tan kan donduran ifade: Hapishaneden çıkarsam onu da öldüreceğim!

Hapishaneden firar ettikten sonra sürekli bally kokladığını söyleyen katil 'un ifadeleri ortaya çıktı. Hürriyet'in özel haberine göre, psikopat katil polise verdiği ifadede 3 günlük insan avı sonucunda önüne çıkanı öldürmek istediğini dile getirdi. Bıçak çalarken marketçiyi, kıyafet çalarken erkek çocuğunu kıskanarak öldürmek istediğini dile getiren 'in katili pişman olmadığını cezaevinden çıkarsam yine insan öldürmeyi düşündüğünü söyleyerek kan dondurdu! Ayrıca katilin dedesi tarafından yetimhaneye verildiği, 18 yaşına kadar yetimhanede büyüdüğü anlaşıldı. İşte haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Katil Özgür Arduç'tan kan donduran ifade: "Hapishaneden çıkarsam onu da öldüreceğim!"
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