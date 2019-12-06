Son Dakika Haberi: Müge Anlı canlı yayınında kan donduran sözler! ‘Annem, babamızı zehirledi…’

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü bölümünde de Hakkı Çetin cinayetinin üzerine gidilmeye devam edildi. Dünkü programda üvey babalarının anneleri tarafından öldürüldüğünü iddia eden iki kardeş, bugün saat 10.00'da başlayan programda yine korkunç iddialarda bulundular. İki kardeş üvey babalarının katilini canlı yayında açıklarken, ortaya atılan iddia üzerine stüdyo birbirine girdi. İki kardeş cinayetin öncesi ve sonrası için çarpıcı açıklamalarda bulunurken hem stüdyodakiler hem ekran başındakiler duydukları karşısında şoke oldular. İşte 6 Aralık 2019 Cuma Müge Anlı'da yaşananlar ve son dakika haberinin ayrıntıları…

KAN DONDURAN CİNAYET İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME! 'ANNEM BABAMIZI ZEHİRDİLEDİ'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kan donduran Hakkı Çetin cinayetiyle ilgili akılalmaz bir iddia daha ortaya atıldı.

İşte, 6 Aralık Cuma Müge Anlı canlı yayında filmleri aratmayan hikâyenin ve son dakika haberinin detayları;