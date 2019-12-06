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Haberi: Müge Anlı canlı yayınında kan donduran sözler! ‘Annem, babamızı zehirledi…’

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ’te cinayetinin üzerine gidilmeye devam edildi. Annelerinin, üvey babalarını öldürdüğü iddialarına devam eden iki kardeş şoke eden açıklamalarında bulundu. Dünkü canlı yayında 14 Ağustos tarihinde Tokat’ın Erbaa ilçesinde hayatını kaybeden Hakkı Çetin ile ilgili üvey kızı Derya Şahin, korkunç iddialarda bulunmuşlardı. Son olarak bugünkü programda da üvey kızlarından akılalmaz iddialar geldi. Tüm gözler annenin üzerine çevrilmiş durumda. Hakkı Çetin’in katili kim? İşte 6 Aralık 2019 Perşembe günü Müge Anlı'da yaşananlar ve son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 6.12.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 15:49
Son Dakika Haberi: Müge Anlı canlı yayınında kan donduran sözler! ‘Annem, babamızı zehirledi…’

programının bugünkü bölümünde de cinayetinin üzerine gidilmeye devam edildi. Dünkü programda üvey babalarının anneleri tarafından öldürüldüğünü iddia eden iki kardeş, bugün saat 10.00'da başlayan programda yine korkunç iddialarda bulundular. İki kardeş üvey babalarının katilini canlı yayında açıklarken, ortaya atılan iddia üzerine stüdyo birbirine girdi. İki kardeş cinayetin öncesi ve sonrası için çarpıcı açıklamalarda bulunurken hem stüdyodakiler hem ekran başındakiler duydukları karşısında şoke oldular. İşte 6 Aralık 2019 Cuma Müge Anlı'da yaşananlar ve haberinin ayrıntıları…

KAN DONDURAN CİNAYET İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME! 'ANNEM BABAMIZI ZEHİRDİLEDİ'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kan donduran Hakkı Çetin cinayetiyle ilgili akılalmaz bir iddia daha ortaya atıldı.

İşte, 6 Aralık Cuma Müge Anlı canlı yayında filmleri aratmayan hikâyenin ve son dakika haberinin detayları;

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Son Dakika Haberi: Müge Anlı canlı yayınında kan donduran sözler! ‘Annem, babamızı zehirledi…’
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